قال الناقد الرياضي، فهد الروقي، ماذا لو حقق ⁧‫الهلال‬⁩ بطولة الدوري هذا الموسم، وهو موقوف فترتين تسجيل.

وأضاف “الروقي ” خلال لقائه على برنامج “الحصاد الرياضي” المُذاع على قناة 24 الرياضية: “أبغى أشوف ردود أفعال الآخرين، وهل سيسكت أحدًا منهم، إذا حصل الهلال على الدوري وهو موقوف فترتين تسجيل.