قال الناقد الرياضي، فهد الروقي، ماذا لو حقق الهلال بطولة الدوري هذا الموسم، وهو موقوف فترتين تسجيل.
وأضاف “الروقي ” خلال لقائه على برنامج “الحصاد الرياضي” المُذاع على قناة 24 الرياضية: “أبغى أشوف ردود أفعال الآخرين، وهل سيسكت أحدًا منهم، إذا حصل الهلال على الدوري وهو موقوف فترتين تسجيل.
🗣 فهد الروقي :
ماذا لو حصل #الهلال على الدوري وهو موقوف فترتين تسجيل !! .. وما هي ردود فعل الاخرين ؟..
الحصاد الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@fahdalruqi pic.twitter.com/Gdaj8q7cNV
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) September 13, 2022
واذا كان موقوف فترتين ماشاء الله مايحتاج لاعبين جدد