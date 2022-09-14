أطلق الدكتور ميخائيل غينسبورغ خبير التغذية الروسي، تحذيرا من أضرار بعض الأطعمة الشائعة مثل الحلويات والبطاطس المقلية وغيرهما.

وأوضح خبير التغذية، أن اكثر الأطعمة ضررا بالإضافة إلى المشروبات الكحولية هي شرائح البطاطس المقلية والحلويات وجميع الأطعمة المحتوية على السكر بما فيها منتجات الألبان المحلاة، بينما الأطعمة الضارة الأخرى الشائعة هي السكر والمواد الغذائية المحتوية على السكر.

وأشار إلى أنه كلما زاد تناول الإنسان للسكر، قل عمره وشاخ مبكرا، أي أن المنتجات الغذائية المحتوية على نسبة عالية من الدهون والسكر (المعجنات) هي الأكثر ضررا للصحة، كما أن الوجبات الخفيفة رقائق البطاطس المقلية والبقصماط وغيرها هي ضارة أيضا.

وحذر من احتمال إضافة زيت النخيل إلى منتجات الألبان، لأنه أكثر ضررا من الزبدة، كما يجب عدم الإفراط بتناول اللحوم الحمراء؛ حيث كلما زاد تناولها، كان الوضع أسوأ، وذلك لأن تناولها أكثر من 3-4 مرات في الأسبوع، يزيد من احتمال الإصابة بسرطان القولون وأمراض الأوعية الدموية.