أعلنت شرطة تايلاند، اليوم الأربعاء عن قتل شخص واحد وجرح اثنان آخران، في إطلاق نار بمركز لتدريب الجيش التايلاندي في وسط بانكوك.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة كيسانا فاثانا شاروين، ؛بأنه تم اعتقال مشتبه به، لافتةً أن الموقوف عسكري.

ويُشار إلى أن الحادث جرى داخل موقع لتدريب الجيش الملكي التايلاندي في منطقة بالعاصمة تضم عددًا كبيرًا من المباني.

يُذكر أن في فبراير 2020، قُتل 29 شخصًا في مجزرة ارتكبها جندي في مركز تجاري في ناخون راتشاسيما، بشمال شرق البلاد، وقالت السلطات إن المهاجم كان ضابط صف أطلق النار بعد مشادة مع رئيسه بشأن دين يتعلق ببيع عقار.