أقدم أب على اغتصاب ابنته برفقة صديقه دون رحمة بإحدى المحافظات المصرية؛ بدعوى فك السحر عن الفتاة.

وتفصيلاً، كان صديق الأب بصحبة والدة الفتاة في المنزل وأخبره أنه يتواصل مع الجن ولديه القدرة علي فك السحر وأعمال الشعوذة.

وأقنع صديق الأب والد الفتاة بأن عليها سحر وأنه يتوجب فك السحر عن طريق معاشرتها عدة مرات بعلم الأب بحجة فك السحر.

كما أقنع والد المجني عليها بوجوب معاشرته أيضا لها لفك السحر وذلك من أجل توريط والدها وصوّره، كما ابتزه بالأموال فيما بعد ليتمكن من ممارسة الجنس مع ابنته عدت مرات.

وألقت السلطات الأمنية القبض على والد الفتاة وصديقه وتعقد محكمة جنايات القاهرة، اليوم أولى جلسات محاكمتهم اليوم.