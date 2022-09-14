كشفت شركة تطوير للخدمات التعليمية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر وظائف (إدارية، قانونية، هندسية، تقنية) بالرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير مكتب: درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، الإدارة المكتبية) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة، إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى جيد)، إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج (الأوفيس).

وتتضمن الوظائف: مدير العقود: درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، القانون، الهندسة) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة، إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى جيد)، إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج (الأوفيس)، فضلا عن مهندس أمن الشبكات: درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الشبكات وتشغيل الأنظمة وصيانتها.

وأشارت إلى أن لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

1- مدير مكتب.

2- مدير العقود.

3- مهندس أمن الشبكات.