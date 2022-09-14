كشفت شركة عالم نماء، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية، بشرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي :

1- أخصائي أمن تقنية معلومات (وظيفتان):

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب).

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال، وغيرهم.

2- أخصائي تطبيقات:

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب، هندسة البرمجيات)، وغيرهم.

3- أخصائي أنظمة:

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب).

– خبرة 3 سنوات بالمجال، وغيرهم.

4- خبير أنظمة:

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب).

– خبرة 5 سنوات بالمجال.

– فحص الأنظمة والتعرف على وجود أي عطل فيها، وغيرهم.

5- منسق مشاريع تقنية معلومات:

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، نظم معلومات).

– التنسيق بين مدراء المشاريع وأصحاب المصلحة، وغيرهم.

6- مُحلل أعمال (3 وظائف):

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، نظم معلومات).

– ترتيب الاجتماعات مع أصحاب العلاقة لجمع المتطلبات والاحتياجات، وغيرهم من المسميات الوظيفية والخبرات.

وأفادت بأن التقديم من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]